Эта видеокарта пахнет. AX Gaming представила лимитированную модель RTX 5070 Autumn Edition

Какой запах, не уточняется

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Компания AX Gaming представила видеокарту RTX 5070 Autumn Edition, которая выделяется тем, что пахнет. Производитель говорит о некоем специальном игровом ароматизаторе, но подробностей нет ни о запахе, ни о том, как долго он держится и можно ли потом как-то его обновить.

Что касается визуальной части, карта окрашена в бело-фиолетовый цвет и, как и другие модели лимитированной серии Four Seasons 2026 у производителя, украшена изображением аниме-персонажа.

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Источник изображения: AX Gaming через Videocardz

Из остального можно выделить скрытую прокладку кабеля питания, а также весьма внушительные, как для RTX 5070, габариты. Данных о цене пока нет.

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