Эта видеокарта пахнет. AX Gaming представила лимитированную модель RTX 5070 Autumn Edition
Какой запах, не уточняется
Компания AX Gaming представила видеокарту RTX 5070 Autumn Edition, которая выделяется тем, что пахнет. Производитель говорит о некоем специальном игровом ароматизаторе, но подробностей нет ни о запахе, ни о том, как долго он держится и можно ли потом как-то его обновить.
Что касается визуальной части, карта окрашена в бело-фиолетовый цвет и, как и другие модели лимитированной серии Four Seasons 2026 у производителя, украшена изображением аниме-персонажа.
Из остального можно выделить скрытую прокладку кабеля питания, а также весьма внушительные, как для RTX 5070, габариты. Данных о цене пока нет.
Комментарии