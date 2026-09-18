Апскейлер AutoSR, встроенный прямо в Windows 11, теперь поддерживает процессоры Intel Core Ultra Series 3

Компания Microsoft реализовала поддержку технологии Auto SR в Windows 11 для процессоров Intel Core Ultra Series 3, то есть для Panther Lake.

Напомним, Auto SR (Auto Super Resolution) представляет собой апскейлер, встроенный прямо в Windows. Но, в отличие от FSR, DLSS или XeSS, он запускается на мощностях NPU, а не GPU. То есть нужен современный процессор с нейронным блоком. Интеграция прямо в Windows обуславливает отсутствие необходимости поддержки технологии со стороны разработчиков игр.

Для демонстрации работы Microsoft использовала игру Assassin's Creed Valhalla и процессор Intel с графическим ядром Arc B390. При разрешении 1600p и высоких настройках графики производительность составила 45 к/с. При разрешении 1050p и включении функции Auto SR для масштабирования до 1600p, а заодно при повышении настроек графики до Ultra High, производительность выросла до 52 к/с. Это прирост на 15%, но чистый был бы больше, если бы сравнивались варианты с одинаковыми настройками.