BMW пришлось перевести свой завод на круглосуточный режим работы: новый кроссовер BMW iX3 вызвал настоящий ажиотаж

BMW увеличила выпуск электрического кроссовера iX3 на новом заводе в венгерском Дебрецене. Предприятие перешло на работу в три смены и теперь собирает автомобили круглосуточно, семь дней в неделю. Причиной стал высокий спрос: только в Европе компания уже получила около 100 тысяч заказов.

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Третью смену BMW запустила всего через несколько месяцев после второй. В компании называют это самым быстрым наращиванием производственных мощностей среди всех новых предприятий BMW Group.

Серийное производство iX3 стартовало в начале 2026 года, а уже в июле с конвейера сошел 50-тысячный экземпляр модели. Однако даже такого темпа оказалось недостаточно, чтобы сократить очередь из предварительных заказов, поэтому завод перевели на непрерывный график работы 24/7.

Новый BMW iX3 стал одной из первых серийных моделей семейства Neue Klasse — новой электрической архитектуры, которая станет основой будущих электромобилей компании. Именно на ней BMW планирует строить следующее поколение своих ключевых моделей.

Позже этой осенью венгерское предприятие начнет выпуск еще одного автомобиля Neue Klasse. Какая именно модель появится на конвейере, BMW пока не раскрывает.

Завод в Дебрецене изначально проектировался для гибкого производства и способен одновременно выпускать большое количество индивидуальных конфигураций автомобилей. Это позволяет собирать машины с разными вариантами оснащения непосредственно под заказы покупателей.