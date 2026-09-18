Корпус для создания пассивного мини-ПК, но для начала нужно купить Asus NUC. Представлен Akasa Newton N16

Компания Akasa представила корпус Newton N16 для создания пассивного мини-ПК. Правда, не любого, а на основе актуальной линейки Asus NUC 16 Pro.

Да, в этом случае нужно иметь какой-то из мини-ПК NUC 16 Pro, которые производит Asus, самостоятельно его разобрать и пересобрать уже в корпусе Akasa.

Но это не всё. Сама Akasa говорит о том, что корпус справится с охлаждением в случае TDP процессора на уровне 28 Вт. А модели NUC 16 Pro могут быть настроены с лимитами мощности до 45 или даже 65 Вт. Для этих случаев компания предоставляет отдельные инструкции по установке системы в режим 28 Вт.

Компания Akasa предлагает два варианта корпуса Newton N16. Модель A-NUC109-M1B предназначена для плат NUC 16 Pro с двумя HDMI-разъемами, а модель A-NUC109-M2B поддерживает версию с двумя DisplayPort.

Размеры итогового мини-ПК будут побольше, чем у оригинального NUC, но это обусловлено необходимостью отводить тепло посредством самого корпуса. Габариты тут составляют 187 х 204 х 54 мм. Данных о цене пока нет.