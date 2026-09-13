Honor Magic9 станет первым Android-смартфоном с квадратным сенсором во фронтальной камере

55-мегапиксельная Agile Eye позволит снимать селфи как вертикально, так и горизонтально, расширяя возможности кадрирования

Honor раскрыла новую особенность серии Magic9 — смартфоны получат 55-мегапиксельную фронтальную камеру Agile Eye с квадратной матрицей. Производитель называет её первой подобной камерой среди Android-смартфонов.

Квадратный формат сенсора позволит использовать один модуль для съёмки в вертикальной и горизонтальной ориентации, предоставляя больше свободы при выборе кадра.

При этом новая фронтальная камера будет доступна не во всех моделях серии: поддержку Agile Eye заявили для Honor Magic9 Pro Max и Magic9. Основной акцент Honor также делает на возможностях основной камеры. Смартфоны создавались совместно с ARRI и получили фирменный дизайн, тройную камеру с двумя 200-мегапиксельными модулями ARRI сверхвысокого разрешения и первым для Honor телеконвертером с фокусным расстоянием 500 мм.

Флагман Honor Magic9 Pro Max получил переработанный дизайн с обновлёнными гранями и задней панелью. Главным элементом тыльной стороны стал новый модуль камеры, дизайн которого вдохновлён первой по-настоящему кинематографической камерой ARRI — ARRI FLEX 35.

Кроме того, серия поддерживает новый режим ARRI Cinema Mode, превращающий смартфоны в своеобразные «карманные камеры» для кинематографической съёмки.