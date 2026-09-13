100 Вт, два USB-C, USB-A и складная вилка. На мировой рынок вышло зарядное устройство Ugreen Nexode Air Slim

Ugreen вывела на глобальный рынок ультратонкое зарядное устройство Nexode Air Slim мощностью 100 Вт. Новинка оснащена складной вилкой британского стандарта. Стоимость устройства составляет 60 фунтов стерлингов.

Nexode Air Slim оснащена двумя портами USB-C и одним USB-A. Максимальная мощность одного USB-C достигает 100 Вт, а USB-A способен выдавать до 22,5 Вт. При одновременном подключении нескольких устройств первое подключённое устройство может получать от 60 до 80 Вт, поэтому адаптер подходит не только для смартфонов и планшетов, но и для ноутбуков.

В основе зарядного устройства лежит технология GaN с эффективностью преобразования до 93%. Несмотря на британский формат вилки, она складывается, что упрощает транспортировку. Производитель также предусмотрел набор защитных функций для безопасной работы. А благодаря плоскому корпусу адаптер можно использовать даже в ограниченном пространстве — например, за мебелью.