Большой набор портов и 12 ГБ ОЗУ в маленьком корпусе. Представлен мини-ПК AceMagic M5

Компания AceMagic представила мини-ПК M5 на базе процессора Intel Core 3 304. Новинка получила 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5600, а версия без накопителя оценивается в 1999 юаней. Комплектация с SSD на 512 ГБ стоит 2589 юаней. По дизайну устройство напоминает ранее выпущенный AceMagic Kron Mini K5, однако его техническое оснащение оказалось проще.

Корпус компьютера имеет размеры 128×128×37 мм при массе 437 г. Для охлаждения используется система с двойным воздушным потоком, а верхняя крышка оснащена сдвижным механизмом разблокировки, позволяющим быстро получить доступ к внутренним компонентам. Внутри предусмотрены два слота PCIe Gen4 ×2 M.2 2280, которые также позволяют установить беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Источник изображения: ithome // AceMagic

Набор внешних интерфейсов включает USB-C 10 Гбит/с с поддержкой DP Alt, два USB-A 10 Гбит/с, четыре USB-A 5 Гбит/с и 3,5-мм аудиоразъём. Для подключения к сети предусмотрен Ethernet 2,5 Гбит/с, а вывод изображения обеспечивают HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4b.