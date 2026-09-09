iPhone Duo будет стоить до $3000. iPhone 18 Pro получит маленький Dynamic Island с новыми функциями

Авторитетный инсайдер Марк Гурман поделился последними подробностями о первом складном смартфоне Apple накануне презентации компании.

По его информации, новинка получит название iPhone Duo, а стартовая цена устройства составит около $2000. Таким образом, Apple сразу отнесет складной смартфон к категории самых дорогих моделей в своей линейке. Максимальная версия получит 2 ТБ встроенной флеш-памяти и будет стоить $3000.

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Инсайдер добавил, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат «уменьшенный и улучшенный Dynamic Island, способный одновременно выполнять три задачи (вместо двух), новое профессиональное аппаратное и программное обеспечение для камер, а также модернизированную испарительную камеру».

Apple проведет презентацию Surprise and Shine сегодня, 9 сентября, в 20:00 мск.