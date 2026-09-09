Samsung бросает вызов TSMC — 2-нм завод в Техасе начинает работу, все мощности распроданы

Предприятие в Тейлоре должно начать пробное производство уже в конце сентября

Samsung Electronics готовится перейти к важному этапу в борьбе с TSMC за рынок передовых полупроводников.

Завод компании в Тейлоре, штат Техас, должен начать пробное производство уже в конце этого месяца. При этом, как сообщается, еще до запуска предприятия все запланированные производственные мощности уже забронированы крупными заказчиками.

Основными клиентами Samsung должны стать технологические гиганты Tesla и Broadcom. Параллельно компания готовится расширять инфраструктуру: Samsung импортирует оборудование от южнокорейских производителей для строительства второго предприятия по выпуску кремниевых пластин. Его строительство планируется начать в конце года. Завод в Тейлоре станет ключевой площадкой Samsung для производства чипов по 2-нм техпроцессу.

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Успешный запуск массового производства может серьезно усилить позиции Samsung в конкуренции с TSMC и заставить часть производителей пересмотреть распределение заказов.

Еще недавно главным вопросом оставалась эффективность нового техпроцесса: в начале года выход годных 2-нм чипов Samsung оценивался примерно в 60%, однако в последнее время показатель, по имеющимся данным, вырос примерно до 80%.