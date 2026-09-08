Nokia Asha возвращается спустя годы: HMD выпустила Asha 305 на Android

Максимально простой и бюджетный смартфон на Android, но без Google Play

HMD Global вернула на рынок бренд Asha, который ранее использовался Nokia для линейки доступных мобильных устройств. Первой новинкой возрожденной серии стал HMD Asha 305 — простой смартфон на базе Android с фирменной Pulse OS и собственным магазином приложений вместо Google Play.

HMD Asha 305 получил 5-дюймовый экран IPS с разрешением 854 × 480 пикселей. В основе аппаратной платформы лежит Unisoc T137. Смартфон оснащен 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти.

Камеры также максимально простые: и основная, и фронтальная — с 2-мегапиксельными датчиками. Емкость аккумулятора составляет 2500 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью всего 5 Вт. Производитель заявляет до 32 часов автономной работы. Толщина корпуса составляет 10,2 мм, масса — 145 г. На старте предусмотрены черный и ярко-зеленый варианты оформления.

Программной основой выступает Pulse OS, построенная на базе Android. При этом сервисы Google, включая магазин Google Play, на смартфоне не предустановлены. Вместо них HMD предлагает собственный каталог с облегченными приложениями (например, TikTok Lite).

Название Asha хорошо знакомо по эпохе Nokia начала 2010-х годов. Оригинальные устройства этой серии занимали промежуточное положение между простыми кнопочными телефонами и смартфонами. Теперь HMD пытается перенести ту же концепцию на современную Android-платформу.

Цена нового HMD Asha 305 и сроки начала продаж пока не объявлены.