В стиле классических кнопочных телефонов Nokia. Представлен HMD 106 2G

Новая модель получила аккумулятор на 1000 мА•ч, две SIM-карты и защиту IP52, но работает только в сетях 2G

Компания HMD Global представила кнопочный телефон HMD 106 2G, сделав ставку на максимально простую конструкцию и классические функции.

Аппарат получил 1,8-дюймовый ЖК-дисплей, однокристальную систему Unisoc 6533G, 4 МБ оперативной и 8 МБ встроенной памяти. Работает устройство под управлением S30+, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью 1000 мА•ч. Корпус доступен в трех цветах и имеет защиту от пыли и влаги в соответствии IP52.

HMD 106 2G поддерживает две SIM-карты, Bluetooth 4.2, оснащен 3,5-мм разъемом для наушников и портом MicroUSB. При этом подключения к 3G, 4G или 5G здесь нет — аппарат рассчитан исключительно на сети второго поколения, что делает его скорее базовым телефоном для звонков и сообщений.

Модель уже появилась на пакистанском рынке, однако ее стоимость производитель пока не раскрыл.