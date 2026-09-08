Популярные кроссоверы Geely подорожали в России

Coolray и Cityray в их числе

Geely в сентябре 2026 года вновь пересмотрела российские прайс-листы. Подорожание затронуло сразу четыре кроссовера — Coolray, Cityray, Okavango и гибридный EX5 EM-R. В зависимости от модели прибавка составила от 15 до 60 тыс. рублей.

Больше других подорожал Geely Okavango — обе комплектации прибавили по 60 тыс. рублей: Luxury теперь стоит 3,865 млн рублей, а Flagship — 4,086 млн рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод — только передний.

Geely Cityray прибавил по 30 тыс. рублей во всех четырех версиях. Базовая комплектация Comfort теперь стоит 2,955 млн рублей, Luxury — 3,205 млн рублей, Flagship — 3,345 млн рублей, Sport — в 3,385 млн рублей. Все версии оснащаются 147-сильным турбомотором 1.5 и 7-ступенчатым «роботом».

Подорожал и новый последовательный гибрид Geely EX5 EM-R, который вышел на российский рынок менее месяца назад. Обе комплектации прибавили по 15 тыс. рублей: Pro теперь стоит 3,48 млн рублей, Max — 3,83 млн рублей. Кроссовер оснащен электромотором мощностью 218 л.с., а 1,5-литровый бензиновый двигатель работает исключительно в роли генератора. Заявленный пробег на чистом электричестве —105 км, максимальный запас хода — до 1000 км (по циклу NEDC).

У Geely Coolray изменения коснулись только топовой комплектации Exclusive, которая подорожала на 20 тыс. рублей — до 2,965 млн рублей. Стоимость версии Sport, появившейся в августе, осталась прежней и составляет 2,775 млн рублей. Кроссовер оснащается 147-сильным турбомотором и роботизированной коробкой передач.

Это уже не первое повышение цен Geely за последнее время. В августе компания дважды обновляла российские прайс-листы, тогда дорожали Monjaro, Okavango, Coolray и Cityray.