В «VK Видео» запустили персональные рекомендации прямых трансляций

Пользователи стали в 2 раза больше смотреть трансляции из рекомендаций

Команда «VK Видео» начала показывать пользователям персональные рекомендации прямых эфиров на главной странице. При подборе трансляций учитываются интересы аудитории и история взаимодействия с контентом.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Как рассказали разработчики, ежедневно прямые эфиры на платформе смотрят более 2,5 млн человек, а средняя продолжительность просмотра составляет 34 минуты. В первой половине 2026 года почти половина времени просмотра трансляций — 44% — пришлась на развлекательный и медиаконтент. Далее следуют новости и политика (19%) и спорт (18%). Музыкальные и игровые эфиры заняли по 3%.

Обновление разработала команда AI VK на базе Discovery-платформы, которая используется для рекомендаций и поиска в сервисах компании. После внедрения обновления зрители стали вдвое чаще переходить к трансляциям из рекомендательных блоков.