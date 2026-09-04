Lexar представила Muse — самый тонкий внешний SSD в мире

Компания Lexar анонсировала самый тонкий, как она утверждает, внешний SSD. Модель Muse имеет габариты всего лишь 80 х 48 х 3,8 мм, причём у неё скошенные края, так что на тех самых краях она ещё тоньше.

Накопитель настолько компактный, что его можно хранить в специальном кошелёчке с MagSafe, прикрепив к iPhone. Причём при такой толщине компания не могла оснастить накопитель разъёмом USB-C, поэтому тут используется специальный кабель SnapLink с коннектором. Подключить накопитель в таком виде можно даже не снимая с телефона.

Что касается скорости, как всегда в таких случаях, всё упирается в USB, так что Lexar обещает скорость чтения до 1050 МБ/с и скорость записи до 1000 МБ/с. Новинка будет доступна в версиях объёмом 512 ГБ или 1 ТБ и выйдет ближе к концу года. Данных о цене пока нет.