В мае ZipAir стала первой авиакомпанией в Азии, оснастившей Starlink весь свой парк самолётов

Starlink не только обеспечивает быстрым интернетом, но и помогает авиакомпаниям улучшать финансовые показатели, подтвердили в ZipAir

Японская авиакомпания ZipAir, входящая в группу Japan Airlines (JAL), зафиксировала рост пассажирской выручки на 12,3% в годовом выражении.

В компании отметили, что важную роль в этом сыграл спутниковый интернет Starlink, который улучшил качество обслуживания пассажиров во время полётов. Дополнительным фактором роста стала гибкая система ценообразования.

В мае ZipAir стала первой авиакомпанией в Азии, оснастившей Starlink весь свой парк самолётов. Высокоскоростной интернет позволяет пассажирам оставаться на связи и пользоваться онлайн-сервисами во время перелётов, делая поездки комфортнее.

По итогам апреля–сентября пассажирская выручка ZipAir достигла 42,9 млрд иен. Одновременно существенно улучшилась загрузка кресел: показатель вырос с 73,7% до 87,8%.