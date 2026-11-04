Обычный смартфон впервые в истории переключился с наземной сети на спутниковую связь без обрыва соединения

Новая технология позволит обычным телефонам автоматически переходить между базовыми станциями и спутниками

Американская AT&T и космическая компания AST SpaceMobile провели первые в мире успешные испытания бесшовного переключения связи между наземной базовой станцией и спутником. 

Эксперимент состоялся 21 октября неподалёку от Гранит-Фоллс в штате Вашингтон. Обычный смартфон автоматически перешёл с наземной сети на низкоорбитальный аппарат прямо во время активного сеанса связи, сохранив телефонный звонок и передачу данных. По заявлению участников проекта, вместо нескольких секунд переключение теперь занимает миллисекунды.

Данная технология позволит обычным смартфонам переключаться между вышками сотовой связи и спутниками без разрыва вызовов или потери интернет-соединения.

Обычный смартфон впервые в истории переключился с наземной сети на спутниковую связь без обрыва соединения
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В разработке технологии участвовали Ericsson и Nokia. Первая предоставила AT&T сетевое оборудование и системы автоматизации, а Nokia отвечала за радиомодули и специальное программное обеспечение для спутников. Связь обеспечивали аппараты BlueBird компании AST SpaceMobile, оснащённые крупными антенными решётками для передачи стандартного сотового сигнала 4G и 5G. Решение рассчитано на серийные смартфоны: абонентам не понадобятся специальные спутниковые устройства, дополнительные SIM-карты или ручное переключение режимов.

В AT&T считают испытание важным шагом к устранению зон без мобильного покрытия. Спутниковая инфраструктура не должна заменить наземные сети в городах, но сможет дополнять их в труднодоступных районах, на удалённых трассах и во время стихийных бедствий. При этом компании пока не назвали сроки запуска коммерческой услуги для массовых абонентов.

Сети и серверыИсточники:interestingengineering

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