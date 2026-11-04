АвтоВАЗ проверит подвеску на тысячах новеньких и уже проданных Lada Iskra

Сервисная кампания затронет более 3000 авто

АвтоВАЗ объявил о проведении сервисной кампании по проверке передней подвески Lada Iskra. Мероприятие затронет чуть более 3000 автомобилей.

Речь идёт о кампании по улучшению потребительских свойств модели, а не о масштабном отзыве машин. Специалистам предстоит проверить один конкретный конструктивный параметр, связанный с расположением элементов подвески.

АвтоВАЗ проверит подвеску на тысячах новеньких и уже проданных Lada Iskra
Источник изображения: РГ // Пресс-служба АвтоВАЗа

Предметом проверки станет зазор между фрагментом колесной арки и наружной поверхностью пружины правого переднего колеса. Именно этот участок станет основным объектом внимания сервисных специалистов. По итогам осмотра при необходимости должны быть выполнены соответствующие работы для обеспечения требуемых характеристик узла.

Для автомобилей, которые ещё не нашли покупателей и находятся у дилеров, проверку проведут в рамках предпродажной подготовки. Владельцам уже реализованных Lada Iskra специально обращаться в сервис немедленно не потребуется: необходимые мероприятия запланированы во время очередных плановых визитов на техническое обслуживание.

Авто и транспортLadaАвтоВАЗИсточники:РГ

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