До 190 дней без подзарядки. Представлена зубная щётка Xiaomi с цветным экраном

Mijia Electric Toothbrush 2 Pro получила контроль давления, несколько режимов чистки и защиту от воды IPX8

Xiaomi представила в Китае электрическую зубную щетку Mijia Electric Toothbrush 2 Pro с цветным экраном и обновлённым звуковым мотором Sonic Vibration Motor 2.0.

Устройство способно отображать продолжительность чистки и охват различных участков полости рта в реальном времени, а также предупреждать, если пользователь пропустил какую-либо зону или уделил ей недостаточно времени. Стандартный сеанс чистки рассчитан на четыре минуты. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 249 юаней (около 35 долларов), а на этапе краудфандинга её можно приобрести за 179 юаней (примерно 25 долларов).

До 190 дней без подзарядки. Представлена зубная щётка Xiaomi с цветным экраном
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Щетка получила обновлённую насадку с амортизирующей конструкцией и мягкими резиновыми элементами, которые должны сделать чистку более комфортной. Предусмотрен двусторонний контроль давления: индикаторы предупреждают как о чрезмерном, так и о слишком слабом нажатии. При избыточном усилии устройство автоматически снижает частоту вибрации, уменьшая нагрузку на зубы. Также доступны несколько режимов работы с различными схемами вибрации.

Для зарядки используется разъём USB-C, полный цикл занимает около шести часов. По заявлению Xiaomi, аккумулятора хватает максимум на 190 дней автономной работы. Кроме того, новинка получила защиту от воды по IPX8, поэтому её можно промывать под проточной водой.

Комфортный домXiaomiИсточники:gizmochina

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