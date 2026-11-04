iPhone 18e, iPhone 18 и iPhone Air 2 выйдут в первой половине 2027

iPhone 18 получит 2-нм чип и камеру на 48 Мп, но Apple готовит неприятный сюрприз с ценой

В первой половине 2027 года Apple, как ожидается, представит сразу три смартфона: iPhone 18e, iPhone 18 и iPhone Air 2.

Главной моделью линейки по объёмам продаж, как ожидается, станет обычный iPhone 18. Ему приписывают 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон сохранит Dynamic Island и систему распознавания лица Face ID.

Рендер носит иллюстративный характер
Рендер носит иллюстративный характер
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Одним из главных нововведений станет 2-нм однокристальная система A20, которая должна обеспечить прирост производительности и энергоэффективности. Основная камера будет состоять из двух модулей разрешением по 48 Мп, а ёмкость аккумулятора увеличится по сравнению с предшественником.

Таким образом, базовый iPhone 18 может получить сразу несколько существенных улучшений, однако за них, вероятно, придётся доплатить: по предварительным данным, Apple намерена повысить стоимость смартфона.

Мобильные телефоныИсточники:weibo

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