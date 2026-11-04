1,3 млн ТВ-приставок на Android превратили в зомби-сеть: китайская Videostrong Technology сделала это намеренно, она продавала доступ к бэкдору

Бэкдор прямо с завода

Google пресекла деятельность крупной ботнет-сети, в которую оказались вовлечены около 1,3 млн телевизионных приставок на базе Android. По данным компании, производитель Videostrong Technology, ранее имевший статус сертифицированного партнёра Android TV, намеренно встраивал в устройства скрытый механизм удалённого доступа, а затем продавал доступ к заражённой технике киберпреступникам.

1,3 млн ТВ-приставок на Android превратили в зомби-сеть: китайская Videostrong Technology сделала это намеренно, она продавала доступ к бэкдору
Источник изображения: ИИ Gemini

Получив контроль над приставками, злоумышленники могли устанавливать на них скрытые модули и использовать устройства для мошенничества с рекламой, создания сетей резидентных прокси и удалённой загрузки вредоносных программ. Последние позволяли атаковать уже непосредственно владельцев приставок.

В Google заявили, что обнаруженное вредоносное ПО было встроено в различные модели устройств и продавалось под разными брендами на протяжении нескольких лет. Для управления заражённой техникой использовалась специальная инфраструктура, а конфигурации вредоносных модулей постоянно менялись, чтобы затруднить обнаружение и обеспечить работу нескольких преступных групп.

Особенно сложной система стала в 2024 году, когда вредоносное ПО приобрело трёхэтапную архитектуру. Это позволило сделать его более устойчивым и расширить возможности для удалённого управления заражёнными устройствами. Google считает, что произошедшее не было случайностью или результатом ошибки разработчиков: производитель целенаправленно поддерживал работу вредоносной инфраструктуры и получал от неё прибыль.

В результате Google разорвала отношения с Videostrong и запретила компании выпускать устройства с предустановленными приложениями Google. Однако это не означает, что производитель больше не сможет использовать Android: операционная система имеет открытый исходный код, поэтому техническая возможность продолжать выпуск устройств на её основе сохраняется.

 

Телевизоры и проекторыИсточники:Toms Hardware

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