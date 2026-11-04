Он выдерживает прокол, нагрев и не загорается. Внешний аккумулятор на 20 000 мА·ч с дисплеем и встроенным кабелем от iQOO поступил в продажу в Китае

В Китае стартовали продажи внешнего аккумулятора iQOO 20000 со встроенным кабелем и цветным цифровым дисплеем. Базовая версия мощностью 33 Вт оценена в 189 юаней, тогда как её обычная розничная цена составляет 199 юаней. Вариант с поддержкой 66 Вт обойдётся в 229 юаней вместо 259 юаней.

Устройство выполнено в ярко-жёлтом корпусе размером 123 × 71 × 30 мм и весит около 361 г. Для изготовления использованы поликарбонат и АБС-пластик с огнестойкостью класса CQC-V0.

На боковой панели расположен цветной экран, отображающий оставшийся заряд, состояние процесса зарядки и предупреждения о перегреве. Внутри установлены два литий-полимерных аккумулятора ёмкостью по 10 000 мА·ч. Общая заявленная ёмкость составляет 20 000 мА·ч, номинальная — 12 000 мА·ч при 5 В и 3 А, а запас энергии достигает 74 Вт·ч. По данным производителя, аккумулятор способен полностью зарядить iQOO 16 до 1,84 раза, iPhone 18 Pro — до 3,2 раза, а планшет iQOO Pad Ultra — до 1,79 раза.

Новинка поддерживает двунаправленную быструю зарядку мощностью 33 или 66 Вт — в зависимости от версии. За 30 минут базовая модель восполняет заряд iQOO 16 на 28%, а iPhone 18 Pro — на 58%. У версии на 66 Вт показатели достигают 37% и 73% соответственно. Внешний аккумулятор совместим с протоколами VFCP FlashCharge, USB PD 3.0 мощностью 33 Вт, PPS 33 Вт и QC 2.0 на 18 Вт, что позволяет использовать его для быстрой зарядки устройств разных производителей.

Устройство соответствует стандарту безопасности GB 47372-2026 и имеет сертификацию 3C. Это означает, что аккумулятор успешно прошёл строгие испытания на физический прокол и термическое воздействие (нагрев), не воспламенившись и не взорвавшись.