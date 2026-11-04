КПД превысил 98% при мощности 3 ГВт. Запущена первая в мире система питания дата-центров на 800 В

Компания Envision Group ввела в эксплуатацию первую в мире коммерческую интегрированную систему электропитания постоянным током напряжением 800 В.

Она установлена на собственной базе компании в Синхэ, городе Уланчаб во Внутренней Монголии. Объект начал работу в августе 2026 года, его проектная мощность составляет 3 ГВт. Более 80% электроэнергии планируется получать напрямую из возобновляемых источников, а в перспективе инфраструктура должна обеспечить работу до 1 млн ускорителей искусственного интеллекта.

Главное преимущество разработки — отказ от нескольких последовательных преобразований электричества, характерных для традиционных центров обработки данных. Система объединяет контроллер TianShu, твердотельный трансформатор, накопитель постоянного тока и модуль DC/DC. Она преобразует переменный ток напряжением 10 кВ непосредственно в постоянный ток 800 В. По данным Envision, это позволяет поднять общую эффективность электроснабжения выше 98% против 94–95% у традиционных решений.

Высоковольтная архитектура также сокращает занимаемую оборудованием площадь более чем на 30%, а в отдельных случаях почти вдвое. Расход меди уменьшается на 45–60%, что особенно важно для крупных ИИ-кластеров с огромным энергопотреблением. При полной нагрузке 3 ГВт повышение эффективности примерно на 4 процентных пункта, по оценке компании, позволит ежегодно экономить сотни миллионов киловатт-часов электроэнергии.