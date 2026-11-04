«Урал» впервые за долгие годы выпустил новый мотоцикл. Живые фото Neo 500

Модель Neo 500 оказалась перелицованным китайским мотоциклом с коляской, жидкостным охлаждением и видеорегистратором. В США новинка стоит от $14 000.

Марка «Урал» представила совершенно новую модель Neo 500, которая уже появилась у американских дилеров.

После 2022 года Ирбитский мотозавод потерял основной рынок сбыта классических мотоциклов с коляской, поскольку значительная часть продукции продавалась в США. Теперь компания решила изменить подход: Neo 500 не является собственной разработкой, а представляет собой переименованную версию китайского Yingang SUV500II. Производством занимается предприятие в китайском Чунцине.

Мотоцикл оснащён двухцилиндровым двигателем объёмом 446 см³ мощностью 34 л. с. с системой впрыска топлива, двумя клапанами на цилиндр и жидкостным охлаждением. Справа расположена пассажирская коляска с багажным отсеком объёмом 85 литров.

Среди особенностей оснащения — светодиодная оптика, небольшое ветровое стекло, жидкокристаллическая приборная панель и встроенный видеорегистратор с объективом над основной фарой.

В США базовая стоимость «Урала» Neo 500 составляет $14 000. Доставка до дилерского центра обойдётся ещё в $1250, не считая местного налога с продаж. Для сравнения, классические мотоциклы марки стоили на американском рынке не менее $20 000.