Вместо Honor — OSTA. Раскрыто английское название нового суббренда Huawei, первыми смартфонами станут OSTA O1 Pro и OSTA O1

Стало известно английское название нового суббренда Huawei — OSTA. По данным IT Home со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station, именно это обозначение появится на коробках смартфонов. Первой моделью линейки станет OSTA O1 Pro — модель с широким экраном по типу популярного в Китае Huawei Pura X View (на картинке ниже).

По информации источника, устройство выйдет в трёх цветах: черном, белом и фиолетовом. Покупателям предложат четыре конфигурации памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Скриншот странички Digital Chat Station в соцсети Weibo Источник изображения: ITHome

Другой инсайдер, Fixed Focus Digital, также сообщил о подготовке базовой модели OSTA O1. В отличие от версии Pro, она получит экран, загнутый на все четыре стороны, и крупный круглый блок камер. У OSTA O1 Pro, по предварительным данным, будет вытянутый по горизонтали блок камеры.

Скриншот странички Fixed Focus Digital в соцсети Weibo Источник изображения: ITHome

Кроме того, Digital Chat Station рассказал о другом смартфоне неизвестного производителя с широким корпусом и плоским 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и соотношением сторон экрана 16 : 9,5. Инженерный образец оснащён кнопкой питания фиолетового цвета и блоком камер в дизайне, напоминающем взлётно-посадочную полосу. По словам инсайдера, аппарат ориентирован преимущественно на онлайн-продажи и должен предложить выгодное соотношение цены и характеристик. Не уточняется, относится ли эта модель к линейке OSTA.

Название Huawei Starlight появлялось в открытых источниках раньше. Согласно данным о товарных знаках, компания Huawei Technologies подала заявку на регистрацию обозначения Huawei Star ещё в феврале 2023 года, а в сентябре того же года регистрация была завершена.

В июле 2026 года Huawei также подала заявку на регистрацию товарного знака Starlight, охватывающего смартфоны и микросхемы. Сейчас она находится на стадии рассмотрения. Впрочем, регистрация товарного знака сама по себе не подтверждает скорый выход устройств. Ранее на рынке уже появлялись слухи о смартфонах Huawei под отдельными брендами, в том числе Starry Night, однако такие проекты так и не дошли до выпуска.

Напомним, нынешняя Honor появилась в 2013 году как суббренд Huawei — он был ориентирован на молодую аудиторию и покупателей смартфонов среднего и бюджетного сегментов. Изначально Honor использовала разработки, процессоры Kirin и программную платформу материнской компании, но в ноябре 2020 года Huawei продала весь бизнес Honor консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology, в который вошли более 30 дистрибуторов и партнёров бренда. Решение было принято на фоне американских санкций, ограничивших доступ Huawei к ключевым технологиям и поставщикам. После завершения сделки Huawei заявила, что не сохраняет долю в Honor и не участвует в управлении компанией. Независимость позволила Honor восстановить сотрудничество с Qualcomm, Intel и другими зарубежными поставщиками, а также вернуть на смартфоны сервисы Google.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

Fixed Focus Digital поделился подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, которая должна выйти в 2024 году, слил фотографии нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2, а также слил первые детали о цветах iPhone 16.