Дата-центры под реальной угрозой. В Техасе впервые за 36 лет победил губернатор-демократ

Кандидат от Демократической партии Джина Инохоса одержала победу на выборах губернатора Техаса, став первым представителем своей партии на этом посту с 1990 года. Она также станет первой женщиной-латиноамериканкой во главе штата.

Одной из центральных тем кампании Инохосы стало строительство дата-центров для искусственного интеллекта. Она намерена ввести мораторий на возведение новых объектов, ужесточить требования к потреблению электроэнергии и воды, а также отменить налоговые льготы для отрасли.

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Техас особенно важен для рынка: на штат приходится более 25% запланированных мощностей американских дата-центров к 2030 году. Эбботт, добивавшийся четвёртого срока, ранее называл Техас будущим центром развития ИИ, но незадолго до выборов сам объявил о временной приостановке строительства и поддержал более строгие требования к ресурсопотреблению.

Результаты голосования привлекли особое внимание технологических компаний и энергетического сектора. Аналитики Raymond James предупреждали, что победа демократов может усилить опасения по поводу ограничений для дата-центров и регулирования ИИ.

Bank of America также называл эту гонку одной из наиболее значимых для электроэнергетической отрасли. При этом недовольство строительством таких объектов выходит за пределы Техаса: согласно опросу UMass Amherst, проведённому в сентябре, почти две трети американцев выступали против размещения ИИ-дата-центров в своих сообществах.