Компактные и быстрые: представлены зарядное устройство, внешний аккумулятор и кабель Cuktech

Компания Cuktech объявила о начале продаж серии зарядных аксессуаров Space Series Three-Body Collaboration Edition, в которую вошли зарядное устройство Ultra с 0,96-дюймовым цветным экраном за 199 юаней, внешний аккумулятор CP25 за 149 юаней и кабель в мягкой силиконовой оплётке длиной около 1,5 м за 39,9 юаня. В комплект зарядного устройства входит кабель.

Зарядное устройство оснащено складной вилкой и корпусом округлой формы. По заявлению производителя, оно примерно на 29% компактнее стандартного адаптера мощностью 67 Вт. Экран отображает параметры зарядки и анимированные выражения виртуального персонажа Cool bot. Предусмотрена поддержка протокола PD мощностью до 65 Вт и технологии ADC 2.0 для устройств разных производителей. Также адаптер обеспечивает импульсную зарядку Xiaomi мощностью до 100 Вт.

Отдельное внимание уделено совместимости с техникой Apple: устройство распознаёт iPhone 15–17 и автоматически выбирает подходящие параметры зарядки. Поддерживается быстрая зарядка всех моделей iPhone и iPad, а также ноутбуков MacBook мощностью до 65 Вт. В основу устройства положена технология OPC Safe Charge 2.0. Таким образом, специальная серия сочетает тематическое оформление с универсальными возможностями зарядки.