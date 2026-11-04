Dyson, вдохновлённый аэродинамикой реактивных двигателей. Представлен очиститель воздуха, который может нагревать и охлаждать помещение

Компания Dyson представила в Китае новый воздухоочиститель JH01 Cruise Airflow, который совмещает сразу три функции: очистку воздуха, охлаждение и обогрев помещения.

Воздушный поток достигает 450 л/с, а максимальная температура нагрева составляет 32 °C. По сравнению с очистителем-нагревателем предыдущего поколения новинка в три раза эффективнее удаляет формальдегид и в два раза лучше справляется с очисткой воздуха от мелкодисперсных частиц.

Линейка устройств Dyson HushJet включает компактные очистители воздуха и портативные вентиляторы. Её конструкция напрямую вдохновлена принципами, авиационными технологиями и аэродинамикой реактивных двигателей.

Источник изображения: ithome // Dyson

Устройство оснащено двумя системами фильтрации с круговым охватом 360°: основным фильтром и фильтром с активированным углём. Для борьбы с формальдегидом применяется двухэтапная технология, сочетающая его адсорбцию и разложение. Также предусмотрено устранение запахов домашних животных. Производитель заявляет об эффективности удаления более 99,99% четырёх вирусов, включая H1N1, коронавирус человека 229E, энтеровирус EV71 и калицивирус кошек.

Кроме того, Dyson JH01 Cruise Airflow способен удалять более 99,99% трёх видов бактерий: кишечной палочки, золотистого стафилококка и пневмококка. Эффективность борьбы с четырьмя группами аллергенов превышает 98%. В их число входят аллергены пылевых клещей, кошачьей перхоти, пыльцы и плесени.

Официальная стоимость устройства составляет 5199 юаней.