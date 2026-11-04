9000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, IP69K и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новенькие OnePlus Ace 7 Pro и Ace 7 бодро продаются — лучше линейки OnePlus Ace 6

Особенно хорошо китайский рынок принял OnePlus Ace 7 Pro

Смартфоны OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro показали заметно более высокие стартовые продажи по сравнению с предыдущим поколением. По данным RDObservation, за первый день продаж и последующие три дня показатели всей серии оказались примерно на 80% выше, чем у OnePlus Ace 6 за аналогичный период. При этом результат старшей модели Ace 7 Pro составил около 125% от показателя предшественника.

9000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, IP69K и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новенькие OnePlus Ace 7 Pro и Ace 7 бодро продаются — лучше линейки OnePlus Ace 6
Источник изображения: OnePlus через ITHome

Ранее, 30 октября, президент OnePlus China Ли Цзе также сообщил об успешном старте новинок. По его словам, OnePlus 16 и OnePlus Ace 7 Pro заняли первые два места по продажам среди Android-смартфонов в первый день реализации в 2026 году.

Линейка OnePlus Ace 7 дебютировала 29 октября. Начальная цена с учётом государственных субсидий составила 2761,65 юаня ($390). Обе модели получили экраны с частотой обновления 185 Гц, двухканальную систему охлаждения Glacier и аккумуляторы ёмкостью 9000 мА·ч. OnePlus Ace 7 построен на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5V, а Ace 7 Pro — на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Отличительная особенность версии Pro — наличие в блоке основной камеры перископного модуля с 3,5-кратным оптическим зумом.

Мобильные телефоныOnePlusИсточники:ITHome

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