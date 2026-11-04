Чистый экран без вырезов, 8400 мА·ч, 80 Вт, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IP69 и жидкостное охлаждение. Появились живые фото глобального RedMagic 12 Pro и комплекта поставки

Спустя 3 недели после китайской премьеры RedMagic представила глобальную версию игрового смартфона RedMagic 12 Pro, а теперь у нас есть живые фото смартфона и комплекта поставки. В него вошли чехол и зарядный кабель.

Устройство сохранило основную часть характеристик RedMagic 12 Pro+, но лишилось быстрой 120-ваттной зарядки: международная модель поддерживает мощность до 80 Вт. Частота опроса сенсорных триггеров также снижена с 700 до 520 Гц. Аккумулятор емкостью 8400 мА•ч поддерживает беспроводную и обходную зарядку. Толщина корпуса составляет 8,5 мм против 8,9 мм у предшественника.

В основе смартфона лежит однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, дополненная игровым чипом RedCore R5 и контроллером дисплея G1. Аппарат получил 6,85-дюймовый OLED-экран BOE с разрешением 1,5K, частотой 185 Гц и пиковой яркостью 5000 кд/м².

Фронтальная камера на 16 Мп размещена под дисплеем, а основная и сверхширокоугольная камеры имеют разрешение по 50 Мп. За охлаждение отвечает система AquaCore Cooling System 3.0 с жидкостным контуром, вентилятором на 25 500 об/мин и испарительной камерой увеличенной площади. Смартфон работает под управлением RedMagic OS 12 на базе Android 17.

В США цены составляют 949 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, 1049 долларов за вариант с 16/512 ГБ и 1199 долларов за модификацию с 1 ТБ. В Европе те же конфигурации стоят 899, 999 и 1199 евро. Таким образом, новинка оказалась на 200 евро дороже RedMagic 11 Pro во всех вариантах, а версия с 24 ГБ оперативной памяти из линейки исчезла. Доступны два исполнения: Nightfreeze с прозрачной черной задней панелью и Subzero с серебристой.