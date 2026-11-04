«Искусственное солнце» всё ближе к запуску: ITER успешно испытал гигантский магнит весом 330 тонн
ITER протестировал сверхпроводящую катушку током 34 кА
На международном термоядерном экспериментальном реакторе ITER завершили испытания одного из крупнейших сверхпроводящих магнитов установки. Катушку тороидального поля массой 330 тонн охладили до 4 К (−269 °C) и пропустили через неё ток силой 34 кА — ровно половину от номинального рабочего значения в 68 кА. Испытания прошли успешно: инженеры подтвердили, что магнит деформируется под действием электромагнитных сил так, как предсказывают расчётные модели.
Речь идёт о D-образной катушке № 17, которая формирует тороидальное магнитное поле внутри реактора. Проверки начались в августе и стали наиболее масштабными по силе испытательного тока с момента запуска программы. Они позволили оценить механическую прочность конструкции и получить практический опыт эксплуатации оборудования перед комплексным запуском магнитной системы ITER.
30 октября катушку извлекли из установки для испытаний при низких температурах и переместили на транспортную раму. Сначала её отправят на временное хранение, а затем доставят в монтажный зал ITER для установки в один из секторов вакуумной камеры реактора.
Программа испытаний сверхпроводящих магнитов началась в мае 2026 года с катушки № 7. Её также охладили до 4 К, но первоначально испытательный ток составлял 10 кА. Тогда специалисты проверяли электрическое сопротивление соединений и работу системы обнаружения квенча — потери сверхпроводящего состояния, при которой обмотка начинает нагреваться и может выйти из строя. Испытания катушки № 17 позволили перейти к значительно более высоким токам и проверить поведение конструкции под возросшей нагрузкой.
Следующей проверят катушку тороидального поля № 19, изготовленную в качестве запасной. Её охлаждение до 4 К планируют начать в апреле 2027 года, после чего магнит испытают при токе 34 кА. Кроме того, инженеры намерены проверить температурный запас катушки: отдельные участки будут намеренно нагревать, чтобы вызвать потерю сверхпроводимости и оценить работу защитных систем. После завершения испытаний тороидальных магнитов установку переоборудуют для проверки первой полоидальной катушки.
Магнитная система ITER будет включать 18 D-образных тороидальных катушек, шесть полоидальных магнитов и центральный соленоид. Вместе они должны создавать и контролировать мощные магнитные поля, удерживающие раскалённую плазму внутри реактора. Предварительные испытания позволяют выявить возможные проблемы до монтажа оборудования и снизить риски при последующем запуске установки.
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) — международный экспериментальный термоядерный реактор, который строят на юге Франции при участии 35 стран, включая государства Евросоюза, Россию, США, Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Его главная задача — доказать, что энергию можно получать за счёт управляемого термоядерного синтеза, то есть слияния ядер изотопов водорода — дейтерия и трития. Именно такая реакция питает Солнце и другие звёзды, поэтому ITER часто называют «искусственным Солнцем». Внутри установки планируется нагревать топливо до температур порядка 150 млн °C, превращая его в плазму, которую будут удерживать мощные магнитные поля. Проект не предназначен для выработки электричества: он должен продемонстрировать возможность получать в десять раз больше термоядерной мощности, чем затрачивается на нагрев плазмы, и стать важным шагом к созданию будущих термоядерных электростанций.