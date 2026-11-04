Осталось только приделать монитор. Xiaomi представила Smart Lock 5, замок работает до 12 месяцев от 8 батареек AA

Xiaomi выпустила в Китае умный дверной замок Smart Lock 5 с механизмом push-pull: для открытия достаточно приложить палец к ручке, после закрытия дверь автоматически блокируется.

Модель выполнена в черном цвете, а ее панели имеют износостойкое покрытие. Габариты передней части составляют 400 × 76 × 21 мм, задней — 400 × 76 × 26 мм, масса устройства достигает 3,37 кг. Внутренняя панель оснащена отдельной кнопкой ручной блокировки, а защитная перегородка снижает риск защемления пальцев.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Сканер распознает отпечаток за 0,7 секунды или быстрее. Предусмотрены и другие способы доступа: постоянный и виртуальный пароли, одноразовый код, NFC-карта, Bluetooth и обычный механический ключ. Замок поддерживает Wi-Fi и Bluetooth 5.3, поэтому его состояние можно проверять удаленно через приложение Xiaomi Home. Временный доступ для гостей предоставляется через мини-программу WeChat. Устройство отправляет предупреждения, если дверь оставлена приоткрытой, обнаружена попытка взлома или несколько раз введен неверный код. Также предусмотрен специальный отпечаток пальца для подачи сигнала тревоги в случае принуждения.

Питание обеспечивают 8 батареек AA, которых, по оценке Xiaomi, хватает примерно на 12 месяцев обычного использования. При низком заряде можно воспользоваться аварийным запуском, а если элементы питания полностью разрядились — подключить внешний источник через порт USB-C в нижней части панели.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Компания также заявляет, что новый полностью автоматический механизм работает тише первого поколения: закрытие двери стало на 12 дБ, а отпирание — на 13 дБ тише.