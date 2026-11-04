Худшее, конечно, впереди: скоро купить память станет ещё сложнее, по прогнозу производитель памяти Team Group

Производители DRAM, такие как SK Hynix, Samsung и Micron, уже распродали все свои производственные мощности на 2027 год

Худший период глобального дефицита памяти еще не наступил, о чем говорится в отчете Team Group, которая заявила, что пик спроса на память может наступить в период с четвертого квартала 2026 года по второй квартал 2027 года.

Производители DRAM, такие как SK Hynix, Samsung и Micron, уже распродали все свои производственные мощности на 2027 год. Крупные клиенты давно заключили с этими производителями долгосрочные соглашения о поставках, что делает все более сложным приобретение памяти на сторонних рынках.

Худшее, конечно, впереди: скоро купить память станет ещё сложнее, по прогнозу производитель памяти Team Group
Источник изображения: ithome // Team Group

Компания Team Group заявила, что даже при наличии достаточных средств у них может не быть возможности приобрести модули памяти. Хотя сейчас их еще можно купить, цены уже чрезвычайно высоки. Вскоре у потребителей может вообще не остаться возможности их приобрести.

Несмотря на то, что продукция компаний Changxin Memory и Yangtze Memory вместе занимает почти 10% рынка памяти, она по-прежнему не может удовлетворить рыночный спрос. Соотношение спроса и предложения может не восстановиться до второй половины 2028 года или даже позже.

В настоящее время Team Group продает большую часть своей памяти корпоративным клиентам. В структурном отношении на бизнес B2B приходится 64,6%, а на бизнес B2C, непосредственно ориентированный на потребителей, — 35,4%. Эти показатели резко контрастируют с третьим кварталом 2025 года, когда на бизнес B2B и B2C приходилось 24,6% и 75,4% соответственно.

Системные платы, память, чипсетыИсточники:ithome

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