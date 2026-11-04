Китайский производитель ведёт переговоры с интернет-гигантом и государственными инвесторами Шанхая о масштабной реструктуризации мобильного подразделения.

Подразделение смартфонов ZTE собираются продать за $5,6 млрд, но RedMagic это не затронет

ZTE рассматривает возможность передачи своего смартфонного бизнеса в совместное предприятие при участии крупной китайской интернет-компании и государственных инвесторов из Шанхая.

Стоимость нового бизнеса предварительно оценивается в 40 млрд юаней (около 5,6 млрд долларов). Потенциальный партнёр, по имеющимся данным, готов вложить около 8 млрд юаней (примерно 1,1 млрд долларов). При этом окончательная оценка активов, распределение долей и структура сделки пока остаются предметом переговоров.

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Обсуждение проекта началось ещё в апреле 2026 года, а в июле переговоры активизировались. В сентябре стороны якобы согласовали основные принципы сотрудничества и рассчитывали объявить о договорённостях в конце октября. Однако публикация официальной информации была отложена. Предполагается, что в совместное предприятие передадут потребительское смартфонное направление ZTE, работающее как на внутреннем, так и на международном рынках. Речь идёт не о продаже всей компании целиком.

Отдельно отмечается, что игровой бренд RedMagic не войдёт в потенциальную сделку. Таким образом, возможная реструктуризация затронет именно потребительское смартфонное подразделение ZTE.

Переговоры продолжаются, поэтому окончательные условия и сроки создания совместного предприятия пока не определены.