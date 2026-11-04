SanDisk представила два новых внешних SSD со скоростью до 2000 МБ/с и объемом до 4 ТБ

SanDisk расширила линейку портативных SSD, выпустив две новые модели — Extreme Portable SSD и Portable SSD. Старшая версия ориентирована на фотографов и видеомонтажеров и обеспечивает скорость чтения до 2000 МБ/с.

По заявлению производителя, с ее помощью можно перенести 1000 фотографий высокого разрешения менее чем за минуту. Накопитель защищен от падений с высоты до 3 м, соответствует стандарту IP65 и поддерживает аппаратное шифрование AES с 256-битным ключом.

Источник изображения: gizmochina // SanDisk

SanDisk Extreme Portable SSD доступен в вариантах на 500 ГБ, 1, 2 и 4 ТБ. Стоимость версий на 1, 2 и 4 ТБ составляет 29 599, 52 999 и 99 999 индийских рупий соответственно. На устройство предоставляется ограниченная гарантия сроком 5 лет. Обычный Portable SSD предлагает скорость чтения до 1000 МБ/с и защиту от падений с высоты до 2 м, но лишен сертификации IP65. Для него предусмотрены версии на 500 ГБ, 1 и 2 ТБ.

Источник изображения: gizmochina // SanDisk

Модель Portable SSD емкостью 1 ТБ оценили в 18 999 рупий, а вариант на 2 ТБ — в 33 999 рупий. Гарантия составляет 3 года. Оба накопителя уже поступили в продажу через крупные интернет-магазины, включая Amazon India, а также розничные магазины страны.