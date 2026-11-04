В России представлен полноприводный кроссовер Haval H7 «Космо»

В России стартовали продажи новой топовой комплектации кроссовера Haval H7 под названием «Космо». Стоимость автомобиля составляет 4,249 млн рублей.

Главной особенностью исполнения стало полностью черное оформление экстерьера: в глянцевый черный цвет окрашены не только кузов, но и шильдики, рейлинги и корпуса зеркал. Покупателям предложат два варианта окраски — «Галактический черный» и «Терракотовый сапфир». Салон также выполнен в темных тонах.

Источник изображения: РГ // Haval

Оснащение новой версии включает четырехпозиционную регулировку поясничного упора водительского кресла, вентиляцию передних сидений и солнцезащитные шторки в дверях второго ряда. Под капотом установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 231 л.с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — полный, что должно обеспечить уверенное поведение автомобиля на разных типах дорожного покрытия.

Для сравнения, начальная комплектация Haval H7 «Престиж» стоит от 4 млн рублей, а исполнение «Техно+» оценивается минимум в 4,2 млн рублей. Таким образом, за новую топовую версию «Космо» придётся доплатить 250 тысяч рублей относительно базового исполнения и 50 тысяч рублей по сравнению с промежуточной комплектацией.