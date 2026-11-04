Новейший Boeing 737 MAX 10 только-только сертифицировали, а ирландская Avolon уже оформила заказ на 140 самолетов
Это крупнейший заказ лизинговой компании на Boeing 737 MAX 10
Ирландская лизинговая компания Avolon окончательно оформила заказ на 140 самолётов Boeing 737 MAX. Все лайнеры относятся к самой крупной модификации семейства — 737 MAX 10. Это крупнейшая разовая закупка самолётов 737 MAX со стороны лизинговой компании.
О сделке объявили 9 октября, однако тогда конкретную модель не раскрыли. Контракт также должен был получить одобрение акционеров китайской Bohai Leasing, которой принадлежит 70% Avolon. Теперь все необходимые формальности завершены.
Решение принято вскоре после сертификации 737 MAX 10 Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Благодаря новому заказу Avolon вошла в число крупнейших покупателей этой модификации. Впереди неё остаются United Airlines с заказом на 167 самолётов и Ryanair — на 150.
В общей сложности на лизингодателей приходится свыше 1450 заказанных самолётов семейства 737 MAX, что составляет около 20% всего портфеля заказов Boeing.