Новейший Boeing 737 MAX 10 только-только сертифицировали, а ирландская Avolon уже оформила заказ на 140 самолетов

Ирландская лизинговая компания Avolon окончательно оформила заказ на 140 самолётов Boeing 737 MAX. Все лайнеры относятся к самой крупной модификации семейства — 737 MAX 10. Это крупнейшая разовая закупка самолётов 737 MAX со стороны лизинговой компании.

О сделке объявили 9 октября, однако тогда конкретную модель не раскрыли. Контракт также должен был получить одобрение акционеров китайской Bohai Leasing, которой принадлежит 70% Avolon. Теперь все необходимые формальности завершены.

Решение принято вскоре после сертификации 737 MAX 10 Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Благодаря новому заказу Avolon вошла в число крупнейших покупателей этой модификации. Впереди неё остаются United Airlines с заказом на 167 самолётов и Ryanair — на 150.

В общей сложности на лизингодателей приходится свыше 1450 заказанных самолётов семейства 737 MAX, что составляет около 20% всего портфеля заказов Boeing.