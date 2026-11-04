Geely выпустила «алкогибрид». Geely Galaxy Star 6 EF за 77 тыс. юаней (1 млн рублей) работает на метаноле, запускается при температуре до -40 °C и проезжает до 1250 км на полном баке

Расход метанола при разряженной батарее составляет 6,7л/100 км

Компания Geely вывела на рынок седан Galaxy Star 6 EF — среднеразмерный (по европейским меркам) седан с подключаемой метанол-электрической гибридной силовой установкой. Стоимость для первых покупателей — от 77 до 97 тыс. юаней (примерно $10 800–13 600 или 1-1,2 млн рублей). Покупателям доступны три комплектации: EF 130km Luxury Edition, EF 230km Premium Edition и EF 230km Flagship Edition.

Geely выпустила «алкогибрид». Geely Galaxy Star 6 EF за 77 тыс. юаней (1 млн рублей) работает на метаноле, запускается при температуре до -40 °C и проезжает до 1250 км на полном баке
Источник изображения: Autohome

 Главная особенность модели — силовая установка, способная работать на метаноле и бензине (также машина может проезжать до 230 км на чистом электричестве). В состав системы входят 1,5-литровый двигатель мощностью 126 л.с., электромотор и литий-железо-фосфатная батарея. Автомобиль допускает заправку смесью метанола и бензина в любых пропорциях — от 0 до 100%. По данным Geely, двигатель способен запускаться при температуре до -40 °C.

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Источник изображения: Autohome

При полностью заряженной батарее и полном баке метанола заявленный суммарный запас хода достигает 1250 км, а при использовании бензина — 1880 км. По данным компании, технологию уже испытали на 7000 автомобилях, общий пробег которых составил 80 млн км.

Фото 1
Источник изображения: Autohome

Габариты Galaxy Star 6 EF — 4806 × 1886 × 1490 мм, колёсная база составляет 2756 мм. В оснащении — медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма и платформой Flyme Auto 2, цифровая панель приборов с экраном 10,25 дюйма, подогрев и вентиляция передних сидений, электрорегулировки, система кругового обзора. Объем багажника — 609 л, всего в салоне 27 отсеков для хранения.

Фото 1
Источник изображения: Autohome
Фото 1
Источник изображения: Autohome

Geely также заявляет о высокой жёсткости кузова: доля высокопрочной стали составляет 71,6%. Тормозной путь со 100 км/ч составляет 36,3 м. Кроме того, производитель приводит показатели разгона с 40 до 80 км/ч — 3,4 секунды и с 80 до 120 км/ч — 4,6 секунды.

Авто и транспортGeelyавтоИсточники:ITHomeAutohome

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