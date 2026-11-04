Starlink Mobile станет полноценным сотовым оператором: SpaceX начнёт строить сеть 5G в 2027 году, а поможет ей Qualcomm

SpaceX выбрала Qualcomm Technologies в качестве партнёра для строительства наземной сети 5G в США. Компания поставит оборудование и программное обеспечение для десятков тысяч базовых станций, развёртывание которых должно начаться в 2027 году. Новая инфраструктура дополнит спутниковую связь Starlink Mobile и позволит объединить два типа сетей в единую систему.

Основой базовых станций станут платформы Qualcomm Dragonwing QRU100 и QDU100. Первая отвечает за радиосвязь, вторая обрабатывает передаваемые и принимаемые сигналы. Радиомодули получат по 64 передающих и приёмных канала (64T64R), что позволит увеличить пропускную способность, улучшить покрытие и эффективнее использовать радиочастотный спектр.

Qualcomm не раскрыла стоимость контракта, но назвала его крупнейшей сделкой в истории своего направления 5G. Для производителя процессоров Snapdragon это также возможность укрепить позиции на рынке телекоммуникационной инфраструктуры, где ему предстоит конкурировать с Marvell, Broadcom и Intel.

SpaceX рассчитывает с помощью Starlink Mobile составить конкуренцию крупнейшим американским операторам — AT&T, Verizon и T-Mobile. По словам старшего вице-президента Starlink Майкла Николлса, объединение спутниковой и наземной инфраструктуры позволит пользователям оставаться на связи дома и в дороге. Сейчас компания также занимается приобретением радиочастот и переговорами с владельцами сотовых вышек.

Сеть будет поддерживать несколько частотных диапазонов и развёртываться поэтапно. Qualcomm рассчитывает, что её решения помогут снизить энергопотребление базовых станций и расходы на обслуживание. Кроме того, создаваемая платформа 5G может послужить основой для будущих сетей 6G, в которых планируется активнее использовать искусственный интеллект.