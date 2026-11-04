Тихий, стильный и очень мощный. Представлен компьютер Lenovo Kaitian с производительностью 160 TOPS, он запускает модели до 35 млрд параметров ⁠ 1

Lenovo Kaitian представила свой первый разработанный в Китае компьютер для локальной работы с искусственным интеллектом.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Zhaoxin KX-7000 и нейронным процессором Houmo Intelligent Power LQ50. Последний обеспечивает производительность до 160 TOPS при вычислениях INT8, а максимальная конфигурация может достигать 320 TOPS. Для NPU предусмотрено 24 ГБ выделенной памяти с пропускной способностью 153,6 ГБ/с. Компьютер способен работать с большими языковыми моделями порядка 35 млрд параметров.

В качестве программной основы используются операционная система Kylin и предустановленный ИИ-агент Tianxi AI Pro. Он предназначен для создания цифровых сотрудников, которые могут круглосуточно выполнять задачи в корпоративной среде. Производитель также заявляет о совместимости с распространенными моделями с открытым исходным кодом, включая семейство Qwen3.5 и модель Qwen3.6-35B-A3B.

Особое внимание Lenovo уделила охлаждению и акустическому комфорту. Процессор и нейронный блок получили независимые системы отвода тепла, дополненные вентилятором высокого давления и интеллектуальным контролем температуры. При температуре окружающей среды 25 °C корпус нагревается примерно до 33 °C в режиме ожидания и до 41 °C при полной нагрузке. Даже при 35 °C в помещении температура под нагрузкой не превышает примерно 46 °C. Уровень шума составляет 19,4 дБ в простое и около 29,5 дБ при максимальной нагрузке NPU.