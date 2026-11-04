Космические аппараты почти год ждали подходящего момента в точке Лагранжа L2, теперь им предстоит выполнить гравитационный манёвр.

К Марсу отправляются сразу два аппарата: прибытие ожидается 7 и 9 сентября 2027 года

Два марсианских зонда ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), запущенные NASA в ноябре 2025 года, наконец приближаются к началу перелёта к Красной планете.

Почти год космические аппараты провели в окрестностях точки Лагранжа L2, ожидая благоприятного расположения Земли и Марса. Такая схема позволяет выбрать более экономичную траекторию и сократить затраты топлива. Теперь наступает ключевой этап миссии — гравитационные манёвры с использованием Земли.

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Первый зонд пройдёт вблизи нашей планеты 7 ноября, второй совершит аналогичный манёвр 9 ноября. Во время каждого сближения аппараты на девять минут включат собственные двигатели. Это позволит увеличить скорость с 10,1 до 10,8 км/с и скорректировать траекторию для дальнейшего путешествия к Марсу. После завершения манёвров зонды должны отправиться непосредственно к месту назначения.

Если все этапы пройдут успешно, ESCAPADE достигнут Марса 7 и 9 сентября 2027 года соответственно. Миссия предполагает исследование взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем и атмосферой планеты. Полученные данные помогут лучше понять механизмы потери марсианской атмосферы и процессы, которые продолжают изменять окружающую среду Красной планеты.