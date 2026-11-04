Прощай, круглая тарелка: Starlink бесплатно обновит терминалы, но только первым клиентам

Старые антенны Starlink заменят на более лёгкие и компактные

Starlink решила отблагодарить первых пользователей спутникового интернета и предложила им бесплатную замену оригинальных круглых антенн на более современные комплекты Standard. Акция рассчитана на клиентов, которые подключились к сети ещё на этапе её запуска и до сих пор используют оборудование первого поколения. Помимо новой антенны, им предоставят крепление, а при желании — ещё и бесплатную установку. Последняя услуга особенно актуальна для владельцев терминалов, закреплённых на крышах: снимать старую конструкцию и монтировать новую самостоятельно может быть непросто.

Прощай, круглая тарелка: Starlink бесплатно обновит терминалы, но только первым клиентам
Источник изображения: Starlink

Впрочем, речь идёт не о самой новой и компактной антенне Starlink V5. Пользователям предложат комплект Standard 4X с прямоугольной антенной и встроенной подставкой, маршрутизатором Router 3, блоком питания и необходимыми кабелями. Он заменит моторизованный круглый терминал, который получали бета-тестеры и первые клиенты Starlink начиная с 2020 года.

Несмотря на то что это не самое новое оборудование компании, переход всё равно заметно облегчит установку. Оригинальная круглая антенна весит около 7,3 кг, а новая версия — примерно 4,2 кг. Кроме того, старый терминал имеет диаметр около 58 см, а ширина прямоугольной модели составляет всего 30 см. На плоские антенны Starlink перешла ещё в 2021 году, поэтому круглыми устройствами до сих пор пользуется лишь небольшая группа давних подписчиков.

Это не первый случай, когда SpaceX бесплатно обновляет оборудование ранних клиентов. В конце прошлого года компания объявила о прекращении выпуска обновлений программного обеспечения для маршрутизатора Starlink первого поколения и предложила его владельцам бесплатную замену на Router Mini, цена которого составляет около 40 долларов.

Нынешняя акция может быть связана и с изменениями в тарифной политике Starlink. Компания недавно отказалась от бесплатной аренды стандартной антенны в рамках тарифов Residential и начала взимать за комплект оборудования 10 долларов в месяц. Таким образом, давние пользователи получают возможность бесплатно обновить терминал, в то время как новым клиентам приходится платить за оборудование.

SpaceX пока не раскрыла, сколько абонентов смогут воспользоваться предложением и когда начнёт рассылать приглашения.

Сети и серверыSpaceXStarlinkИсточники:Notebookcheck

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