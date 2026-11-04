Vivo X300, X300 Pro и X300 FE получили огромное обновление OriginOS 7 на Android 17

Vivo начала распространение OriginOS 7 на базе Android 17 для смартфонов Vivo X300, X300 Pro и Vivo X300 FE.

Прошивка занимает более 5 ГБ, поэтому перед установкой рекомендуется освободить место в памяти, подключиться к Wi-Fi и зарядить аккумулятор минимум до 40%. Обновление включает масштабные изменения интерфейса, производительности и системных возможностей.

Одним из главных нововведений стала функция Origin Workbench, позволяющая одновременно работать с пятью приложениями. Улучшены анимации, скорость запуска программ и переключение между ними.

ИИ получил возможность отвечать на входящие звонки, создавать краткие пересказы разговоров, анализировать записи встреч и выделять ключевые моменты. Также появилась функция распознавания билетов с предложением добавить напоминание в Google Calendar, перевод текста перетаскиванием изображений и извлечение редактируемого текста. Обновлённые инструменты позволяют распознавать рукописные заметки и превращать их в документы.

Кроме того, OriginOS 7 получила новые темы оформления, настройки экрана блокировки, тёмные иконки и дополнительные эффекты интерфейса. Улучшена интеграция со сторонними устройствами: теперь можно использовать камеру смартфона из компьютерных приложений и отвечать на телефонные звонки непосредственно с ПК.

Появились новые инструменты безопасности, блокировка рекламных звонков, адаптивное управление аккумулятором и импорт и экспорт заметок в формате Markdown. Также обновлены центр уведомлений, галерея и системные настройки.