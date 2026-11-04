За месяц Россия свела с орбиты шесть спутников, США — 54 (и два корабля), все остальные страны — 11

«Рассвет-3 № 17» продержался на орбите всего несколько месяцев

В октябре 2026 года полёт завершили шесть российских спутников. Среди них — четыре аппарата серии SITRO-AIS, аппарат «Космос-2572» и спутник «Рассвет-3 № 17». Всего за месяц с орбиты сошли 74 космических объекта, причём почти две трети из них — спутники американской системы Starlink.

За месяц Россия свела с орбиты шесть спутников, США — 54 (и два корабля), все остальные страны — 11
Источник изображения: ИИ Gemini

Первым с орбиты — 3 октября — сошел SITRO-AIS-43. За ним последовал SITRO-AIS-44 (8 октября), а 13 октября завершили полёт ещё два спутника этой серии — SITRO-AIS-42 и SITRO-AIS-41. 19 октября орбиту покинул российский «Космос-2572», полет «Рассвета-3 № 17» завершился 29 октября.

В общей сложности за октябрь с орбиты сошли 74 космических аппарата — в среднем 2,39 в сутки. На долю Starlink пришлось 49 объектов, или около 66,2% от общего числа. Среди остальных были спутники США (а также пилотируемый корабль Crew Dragon Freedom (Crew-12) и грузовой корабль Cygnus (S.S. Steven R. Nagel)), Китая, Индии, Монголии и Малайзии.

Спутники SITRO-AIS-41, -42, -43 и -44 — компактные системы формата CubeSat 3U, созданные компанией «Спутникс» для Sitronics Group. Они предназначены прежде всего для приёма сигналов автоматической идентификационной системы AIS: с их помощью можно отслеживать положение судов и наблюдать за морским трафиком, в том числе в удалённых районах Мирового океана и на Северном морском пути.

«Космос-2572» запустили 25 ноября 2023 года с космодрома Плесецк ракетой «Союз-2.1б». «Рассвет-3 № 17» — это спутник низкоорбитальной системы широкополосного доступа в интернет «Рассвет», которую разворачивает компания «Бюро 1440». Аппарат массой около 370 кг запустили с Плесецка 19 июля 2026 года в составе партии из 16 спутников, но он, судя по орбитальным данным, не смог подняться на рабочую высоту и постепенно снижался. 29 октября он вошёл в атмосферу; причина неудачи официально не раскрыта.

Наука и космоскосмосИсточники:Летопись космической эры

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