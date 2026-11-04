Samsung выпустила One UI 9.5 для Galaxy S26 Ultra, но пока это бета-версия

Samsung в скором времени может запустить публичное бета-тестирование One UI 9.5. На серверах компании обнаружили тестовую прошивку для Galaxy S26 Ultra с номером S948BXXU6ZZK3 — это и может свидетельствовать о скором запуске тест-программы.

Источник изображения: Sammobile // Asif Shaik

Вместе с новой прошивкой изменился и загрузчик смартфона: его версия обновилась с U5 до U6. По предварительным оценкам, Samsung может открыть доступ к One UI 9.5 Beta уже в конце ноября или начале декабря.

Обновление будет основано на Android 17. Ожидается, что финальная версия интерфейса дебютирует вместе с линейкой Galaxy S27 в начале следующего года.