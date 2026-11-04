Самолёт-крыло на 250 пассажиров и с дальностью полета более 9000 километров: JetZero получила $5,3 млн на испытания

Причем не от кого-нибудь, а от самого Федерального управления гражданской авиации США

Американская компания JetZero получила $5,3 млн от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на исследования для своего перспективного самолёта Jet1.

Самолёт-крыло на 250 пассажиров и с дальностью полета более 9000 километров: JetZero получила $5,3 млн на испытания
Источник изображения: JetZero

Средства потратят на установку измерительного оборудования и изучение воздушных потоков вокруг двигателей полноразмерного демонстратора. Силовые установки самолёта размещаются над фюзеляжем — такая компоновка характерна для интегральной схемы Blended Wing Body, в которой крыло и корпус образуют единую конструкцию.

Во время испытаний специалисты будут измерять параметры воздушных потоков на входе и выходе из вентиляторов в разных режимах: при взлёте, наборе высоты, крейсерском полёте и наземных операциях, в том числе при боковом ветре. Эти данные помогут оценить работу двигателей в необычной аэродинамической конфигурации. Верхнее расположение силовых установок также должно уменьшить шум, распространяющийся в сторону жилых районов вокруг аэропортов.

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Источник изображения: JetZero

JetZero разрабатывает на основе этой концепции пассажирский самолёт Z4 примерно на 250 мест. Заявленная дальность полёта составит до 5000 морских миль (9260 км). По оценке компании, благодаря интегральной конструкции и другим аэродинамическим решениям он сможет расходовать до 50% меньше топлива, чем обычные самолёты сопоставимого класса.

Полноразмерный демонстратор Jet1 пока находится в стадии строительства: в июне его готовность оценивалась в 40%. Первый полёт прототипа запланирован на четвёртый квартал 2027 года. Начало эксплуатации пассажирского Z4 ожидается в начале 2030-х годов.

 

АвиацияJetZeroавиаИсточники:AviaNews

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