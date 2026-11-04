Причем не от кого-нибудь, а от самого Федерального управления гражданской авиации США

Самолёт-крыло на 250 пассажиров и с дальностью полета более 9000 километров: JetZero получила $5,3 млн на испытания ⁠ 7

Американская компания JetZero получила $5,3 млн от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на исследования для своего перспективного самолёта Jet1.

Средства потратят на установку измерительного оборудования и изучение воздушных потоков вокруг двигателей полноразмерного демонстратора. Силовые установки самолёта размещаются над фюзеляжем — такая компоновка характерна для интегральной схемы Blended Wing Body, в которой крыло и корпус образуют единую конструкцию.

Во время испытаний специалисты будут измерять параметры воздушных потоков на входе и выходе из вентиляторов в разных режимах: при взлёте, наборе высоты, крейсерском полёте и наземных операциях, в том числе при боковом ветре. Эти данные помогут оценить работу двигателей в необычной аэродинамической конфигурации. Верхнее расположение силовых установок также должно уменьшить шум, распространяющийся в сторону жилых районов вокруг аэропортов.

JetZero разрабатывает на основе этой концепции пассажирский самолёт Z4 примерно на 250 мест. Заявленная дальность полёта составит до 5000 морских миль (9260 км). По оценке компании, благодаря интегральной конструкции и другим аэродинамическим решениям он сможет расходовать до 50% меньше топлива, чем обычные самолёты сопоставимого класса.

Полноразмерный демонстратор Jet1 пока находится в стадии строительства: в июне его готовность оценивалась в 40%. Первый полёт прототипа запланирован на четвёртый квартал 2027 года. Начало эксплуатации пассажирского Z4 ожидается в начале 2030-х годов.