Xiaomi представила очень умный выключатель — со встроенным экраном, радаром, датчиком освещённости, обновлениями по воздуху и поддержкой HyperOS Connect ⁠ 2

Xiaomi представила умный выключатель Smart Screen Switch 2 со встроенным цветным экраном и поддержкой экосистемы HyperOS Connect. Устройство уже представлено на платформе коллективного финансирования Youpin, цена — 159 юаней (около $22).

Главная особенность новинки — возможность подключения как с нулевым проводом, так и без него. Это упрощает установку в старых домах, где нулевой провод к выключателям часто не подведён.

Цветной экран поддерживает более десяти тем оформления, включая погоду, домашних животных и планеты. На нём также отображаются время, дата и прогноз погоды.

В корпус встроены радар миллиметрового диапазона (на частоте 24 ГГц) и датчик освещённости. Радар обнаруживает приближение человека в секторе до 90 градусов, после чего экран автоматически включается. Яркость регулируется в зависимости от освещения в комнате. Кроме того, выключатель можно связать с умными светильниками Xiaomi и переключать заранее настроенные режимы яркости и цветовой температуры.

В нижней части выключателя расположены две клавиши для управления освещением, а сверху — две дополнительные кнопки для запуска сценариев умного дома. Они поддерживают одиночное и двойное нажатие, а также длительное удержание. Каждому действию можно назначить определённую функцию через приложение Mi Home.

Выключатель поддерживает HyperOS Connect, беспроводное управление одним светильником из нескольких точек и интеграцию в сценарии умного дома. Для связи используется технология Xiaomi Mesh 2.0: производитель заявляет об увеличении скорости отклика на 50%. Предусмотрены удалённые обновления прошивки OTA.

Панель выключателя имеет толщину всего 7,9 мм и выполнена из композитного органического стекла. Производитель также заявляет ресурс в миллион нажатий. Корпус выдерживает нагрев до 650 °C, встроенная система контроля температуры отключает питание при перегреве.