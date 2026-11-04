Представлен «первый доступный последовательный гибрид» белорусской сборки. У Forthing X5 EVO 163 л.с., запас хода — 1150 км, цена — 92,7 тыс. BYN (2,55 млн рублей)

Первым покупателям гарантирована скидка 6 тыс. BYN (165 тыс. рублей)

Сегодня в Белоруссии официально представили «первый доступный последовательный гибрид» белорусской сборки. Этим автомобилем оказался Forthing X5 EVO (Forthing — это суббренд Dongfeng). Новинку представили в Национальном пресс-центре представители китайского концерна Dongfeng Motor Corporation. Кроссовер собирают на предприятии СП ЗАО «ЮНИСОН». Цена — 92,7 тыс. белорусских рублей (2,55 млн российских рублей). Первым покупателям по этой цене предлагают топовую комплектацию Elite — со скидкой 6 тыс. BYN (165 тыс. российских рублей). Также доступна льготная программа кредитования для товаров белорусского производства.

Представлен «первый доступный последовательный гибрид» белорусской сборки. У Forthing X5 EVO 163 л.с., запас хода — 1150 км, цена — 92,7 тыс. BYN (2,55 млн рублей)
Источник изображения: dongfeng.by

Специально для местного рынка автомобиль получил заводской пакет адаптации: основные панели кузова полностью оцинкованы, задние стёкла имеют усиленную тонировку. Продажи уже начались в 14 дилерских центрах Dongfeng по всей стране.

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Источник изображения: dongfeng.by

Габариты машины составляют 4600 х 1860 х 1700 мм, колёсная база — 2715 мм. Главная особенность X5 EVO — последовательная гибридная силовая установка. Задние колёса приводит в движение электромотор мощностью 163 л. с., получающий энергию от тяговой батареи ёмкостью 31,94 кВт·ч. Максимальный запас хода — 1150 км (по циклу CLTC).

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Источник изображения: dongfeng.by

В оснащение входят сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем, цифровая приборная панель, медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, панорамная крыша, беспроводная зарядка смартфонов и атмосферная подсветка салона.

В стандартное оснащение входят восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, система удержания в полосе, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков и ассистент парковки.

 

Авто и транспортDongfengавтоИсточники:dongfeng.by

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