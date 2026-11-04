Монстр автономности от Oppo: сертифицирован Oppo PNC110 с батареей емкостью 11 400 мАч

Oppo готовит смартфон с аккумулятором ёмкостью почти 12 000 мА·ч. Неизвестная пока модель с индексом PNC110 сертифицирована китайским Минпромом. В документах указана батарея емкостью 11 460 мА·ч, однако на рынке её могут позиционировать как аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч.

Других характеристик устройства сертификационная запись не раскрывает. Известно лишь, что смартфон получит поддержку двух SIM-карт и сетей 5G.

Новинка может войти в линейку Oppo A. Недавно компания представила модель A7 Pro Max с аккумулятором на 10 000 мА·ч, поэтому увеличение ёмкости до 11 460 мА·ч выглядит продолжением выбранного направления. Впрочем, пока неизвестно, когда состоится премьера новинки и какие еще особенности будут у нее.