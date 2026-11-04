Nvidia задирает цены — AMD забирает покупателей: видеокарты Radeon впервые обошли по продажам ускорители GeForce на Amazon в США

AMD впервые в истории обошла Nvidia по количеству проданных видеокарт на Amazon в США. Об этом сообщил TechEpiphany, отслеживающий статистику продаж процессоров и графических ускорителей на площадке.

Одной из причин успеха AMD могло стать ослабление позиций Nvidia в потребительском сегменте. Компания, по слухам, сокращает выпуск игровых видеокарт, отдавая приоритет ускорителям для искусственного интеллекта. Ранее также сообщалось о возможном прекращении производства GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Сокращение предложения уже отражается на розничных ценах.

Например, GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти, вышедшая в апреле 2025 года с рекомендованной ценой 429 долларов, сейчас на Amazon дороже 700 долларов. Аналогичная ситуация с RTX 5060, RTX 5070 и RTX 5070 Ti.

Видеокарты AMD Radeon тоже подорожали, но не так сильно. Так, Radeon RX 9070 XT, конкурирующую с GeForce RTX 5070 Ti, на Amazon можно найти примерно за 920 долларов. При этом цены на большинство версий RTX 5070 Ti превышают 1700 долларов. Такая разница делает предложения AMD привлекательнее для покупателей, которые собирают игровые компьютеры самостоятельно.