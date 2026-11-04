Huawei создала настольный ПК без Windows: компьютер на базе HarmonyOS построен на Kirin X90

Компания уже адаптировала для своей операционной системы более 21 000 приложений.

Huawei готовится представить первый настольный компьютер под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. Презентация состоится 5 ноября.

Одновременно компания сообщила о важном достижении в развитии программной экосистемы: количество приложений, адаптированных для компьютерной версии HarmonyOS, превысило 21 000. Они охватывают основные сценарии использования, включая офисную работу, искусственный интеллект, образование, развлечения и создание контента. Среди ожидаемых новинок также корпоративная версия HarmonyOS.

Huawei создала настольный ПК без Windows: компьютер на базе HarmonyOS построен на Kirin X90
Источник изображения: mydrivers

Аппаратной основой компьютера Huawei HM650 станет собственный процессор Kirin X90. Производитель заявляет об использовании  системы охлаждения, которая должна обеспечивать стабильную работу даже при продолжительных высоких нагрузках, предотвращая перегрев и снижение частот. Компания рассчитывает, что новинка подойдёт не только для повседневных офисных задач, но и для инженерного проектирования, моделирования и программирования, требующих значительных вычислительных ресурсов.

На официальной странице поддержки Huawei уже появились характеристики модели HM650g. Согласно опубликованным данным, компьютер получит 16 ГБ оперативной памяти и несколько вариантов накопителей. 

Huawei намерена предложить полноценную настольную платформу на собственном процессоре и операционной системе, постепенно формируя альтернативу традиционным Windows-компьютерам. Подробности о конфигурациях, ценах и сроках начала продаж ожидаются во время презентации.

Настольные ПКHuaweiИсточники:mydrivers

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